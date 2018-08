Kurgja talumuuseumi 70. sünnipäev algab rehepeksuga

Sangaste rukis on lõigatud, vihud hakki köidetud ja muuseumi 17liikmeline tööpere valmistub talupäevaks, mis toimub järjepanu 25. sügist. Algab see nagu ikka rehepeksuga, masina tõmbab käima enne teist ilmasõda Inglismaal valmistatud Fordsoni traktor.

Lõikuskuu viimasel laupäeval, 25. augustil, möödubki talupäev rehepeksumasina undamise saatel. See suvelõputöö viib külastajate mõtted ajas tagasi, nii nagu hobusega tehtavad näidispõllutööd, tõrvaseebi keetmine ja töötoad, kus huvilised õpivad valmistama luust ja muudest materjalidest ehteid, samuti telgedel kangast kuduma ja rogasaeda tegema.

“Metsatölli tasuta kontsert on meie juubelikingitus külastajatele,” mainis SA Eesti Maaelumuuseumid Kurgja talumuuseumi juhataja Monika Jõemaa. “Talumuuseumi asutati 70 aastat. Tänavu toimetame ja korraldame üritusi seda tähtpäeva silmas pidades, nii et talupäeva külastajad on meie sünnipäevakülalised.”