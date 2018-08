Galerii: pime Vallikääru aas täitus sadade tantsijatega

Inimesi käis juba eile õhtul läbimängu vaatamas nii palju, et peale istekohtade olid kaetud kõik puude- ja põõsastealused murulapidki.

Tantsupeo-vabaõhulavastuse peaetendus algab täna kell 22 ja see on pärnumaalaste suurim kingitus 100aastasele Eesti Vabariigile, olles uudne sellegi poolest, et varem pole Pärnumaa tantsupidu ööpimeduses tehtud. Lavastuse osana tulevad esitusele Pärnumaa pärimusel põhinevad rahvamuusikatöötlused ja tantsud, mis loodi etenduse tarbeks konkursiga. Kaasa teevad kaitseliitlased, tuletantsijad ja näitlejad Laine Mägi, Jüri Vlassov, Liis-Katrin Avandi, Ago Anderson, Arabella Anderson ja Herman Avandi.