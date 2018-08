Galerii: seltskond ujumisfänne võttis Pärnus ette kahe silla retke

Pärnu ujumistreener Artur Tikkerbär, kes täna võttis ette lühema distantsi, ütles, et vastuvoolu liikuda oli paganama raske. “Sõudebaasist sillani on veidi üle kilomeetri, aga mina ujusin seda niisama kaua kui tavaliselt kaht kilomeetrit,” rääkis ta. “Pikema maa ujujatel on lõpp väga raske.”

Retke üks korraldajatest Tõnu Kütt märkis, et kahe silla ujumisele suurt reklaami enne ei tehta, sest siis võivad starti kippuda need, kellele distants pole jõukohane. “Lihtsalt ujumisoskusest ei piisa. Selleks, et jões sillast sillani ujuda, tuleks samasugune distants enne läbi proovida, et olla kindel, kas see on ikka kontimööda. Meil on juhtunud, et ujuja on tulnud juba Papiniidu silla lähistel paati aidata, sest ta ei liikunud vastuvoolus edasi,” lausus Kütt.