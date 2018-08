Raudtee eelprojekt sai detailne tänu kohalikele

Nii projektile pöidlahoidjad kui selles kõhklejad möönavad, et kiirraudtee rajamine on vajalik, sest tagab veel ühe tänapäevase juurdepääsu Euroopasse, kuid projekti teostatavuse asjus on siiski ühel kaalukausil uskumised ja emotsionaalsed hoiakud ning teisel faktid ratsionaalsete arvutustega. Emotsioonid on meil kõigil, aga tehnoloogia ja arengu kõige suurem vaenlane on teadmatus või (eba)uskumused, mis otsuseid võivad varjutama hakata. Nüüdseks on selge, et vana raudtee kõrvale ei panda uusi rööpapaare, samamoodi pole mõtet unistada hüperluubi ulmekiirusest, Eesti on selleks liiga väike ja meil pole vaja hirmkallist raudteed, mis oleks mitu sammu Euroopa ühendustest ees.