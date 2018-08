Kummardus kingituse eest

Peaproovi kogunes pühapäeva sumedal ja soojal hilisõhtul vaatama silmaga hinnates 3000 inimest, sest tribüünid olid rohkem kui viimse kohani hõivatud nagu lisapingidki ning arvukalt jätkus paaritunnise etendusele igas eas püstiseisjaid. Lavastaja Kaili ­Viidas lõi sõbraliku õhkkonna palvega, et need, kelle kõrval tribüünil on vaba koht, annaksid käega lehvitades märku.