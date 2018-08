MTÜ Pärnu Kristliku Erakooli juhatuse liige Marge Arumäe ütles, et sel sügisel alustab koolieelikutele mõeldud eelkool ehk kooliring, kuhu on oodatud lapsed vanuses kuus–seitse aastat. Koolipädevuse omandamisele lähenetakse mängulise, muusikalise ja käelise tegevuse kaudu. “Alustame kooliringiga Henno 3 (Pärnu Immaanueli baptistikoguduse hoone, A. K.), kus rendime klassiruumiks kohandatud tuba. Samal ajal jätkame kristlikule ­koolile sobivate ruumide otsinguid, et järgmisest aastast võtta vastu oma 1. klass,” teavitas Arumäe.