Spordisangar tunnistas, et Pärnus on alati olnud eriline võistelda. “Tahtmine oli suur ja soovinuks paremaid kaari heita, aga pärast EMi on olnud pingelangus. Vähemalt 60 meetrit sai kirja – hea seegi!” rääkis Kanter pärast võistlust ja kinnitas, et tuule suundki ei soosinud pikki kettakaari.