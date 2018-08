Droonifotod: sadade tantsijate uhked mustrid öisel Vallikääru aasal

Lavastaja Kaili Viidas ja korraldusjuht Kati Põldots usuvad, et ilmataadilgi oli kingitus-lavastusele kutse. “Ilmataat arvas, et oleks tore meiega pidutseda,” naljatas Põldots, kes täna end eile saadud külmetusest ravib. Väljakul olevat kella 21.30 paiku moodustunud bassein, mis asjaosalistele muret valmistas. Ühel hetkel tekkis mõte, et etendus tuleb ehk ära jätta või edasi lükata.