Omastehooldajate murekoorem vähenegu!

Üha rohkem jõuab see valus teema meediasse, aina enam leidub neid poliitikuid, kel tahet asjaga süvitsi tegelda. Tänavu märtsis arutas väärika vananemise ja hoolduskindlustuse teemat riigikogu, millele eelnes ettepanekute sõelumine ja analüüs sotsiaal­komisjonis.

Eestis elab kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi, kes peavad korraldama lähedase pikaajalist hooldust. Kui suletud uste taga on (vana) inimene, kes omal käel ei tule toime ja vajab pidevalt järelevalvet ja hoolitsust, tähendab see abistajale suurt koormust ja pingeid, sageli läbipõlemist. Ja pahatihti koduõhku, mis on süütundest paks.