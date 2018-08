Linnud lendavad lõunasse, jala ümber iselaadi ehe

Kased ja õunapuud langetavad üksteise võidu esimesi lehti, pohlad punetavad ja ööd on tähetekiga kaetud. Kätte on jõudnud hilissuvi, mõnegi arvates suisa varasügis. See on aeg, mil paljud tiivulised on võtnud ette kurnava teekonna talvitumisaladele ja osa neist saab vahepeal jala ümber ehte. Enim tuntakse Kabli linnujaama Häädemeeste vallas ­ja tuttavalt võib ­kõlada Sõrve jaam Saaremaal, kuid hoopis vähem teatakse Pulgojat, kus linnujaam tegutseb juba 1979. aastast.