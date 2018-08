Eksperdid soovitavad rajada UKMi Pärnu jõe paremkaldale

Pärnu uue kunsti muuseumis (UKM) toimus ekspertide osalusel arutelu, mille eesmärk oli leida linna arengukavasse võetud muuseumile uus asukoht. Otsus kaldus Pärnu jõe paremkalda kasuks, kus veel leidub kasutuseta krunte, nii elavdaks muuseum Ülejõe ja Vana-Pärnu linnajao majandustki. Kuid seni pole teada, kust tuleks hoone ehituseks raha, sest linn on öelnud, et raha on mõeldud, toetamaks kas Läänemere kunstisadamat või UKMi.