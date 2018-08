Vändra muusikakooli õpilased peavad hakkama saama majas, kus on külm – talvel tuleb tundides selga jätta isegi jope. Tegu on pikalt veninud probleemiga, mis nõuab kiiresti lahendust.

Mihkel Lüdigi nimelise Vändra muusikakooli maja on vana ja vajab renoveerimist. Kuna saaga on kestnud juba aastaid, soovib kooli personal, et vallavalitsus ja -volikogu võtaksid selge ja üheselt mõistetava seisukoha Vändra muusikakooli tuleviku suhtes. Lähiajal lahendust ei paista