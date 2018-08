Galerii: reservohvitserid mälestasid Toris Eesti eest võidelnuid

“Täna auastme saanud reservohvitserid viivad riigikaitseteadmisi kõigisse riigi struktuuridesse ja valdkondadesse. Peale sõjaaja reservi ettevalmistamise on reservohvitseride kursusel roll riigikaitselise teadlikkuse tõstmisel,” ütles kindralmajor Herem äsjastele reservohvitseridele.

Lillelehe ütlust mööda on noored reservohvitserid viimastel aastatel aktiivselt kaasa löönud 1. jalaväebrigaadi ja kaitseliidu üksuste väljaõppes ning osalevad kõigil olulisematel õppustel. “Reservohvitseride senisest laialdasem kaasamine brigaadide ja muude allüksuste väljaõppesse on nii kaitseväe kui ka reservohvitseride ühenduse järgmiste aastate olulisim ülesanne,” lausus Lilleleht.

Reservohvitseride kogul on see traditsiooniline ettevõtmine, kuhu kogunetakse igal aastal taasisesesvuspäeval reservohvitseride suveseminari ajaks ja mälestatakse Eesti eest võidelnuid. Reservohvitseride kogu Pärnu osakond on Tori kiriku taastajate ühenduse liige.