40 aastat tagasi

Pühapäeval, 13. augustil kell 14 tekkis elektrivoolukatkestus mõnedes Karusselli ja Side tänava majades. Telefoniraamatus seisab, et elektrivõrgu operatiivvalve telefon on 57000. Eks sealt siis abi otsitagi. Vastus oli hästi lakooniline: ­“Teame, et on rike. See on liinil ja sealt meie teda kõrvaldada ei saa. Esmaspäeval vahest saab korda.”