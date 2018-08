Kas veelinnujahile viltu vaatamine on märk maailma edasiminekust või liialt liberaalne suhtumine millessegi, mis ootamatul kombel on midagi üliolulist?

Näib, et selle konflikti keskmeks on viimastel aastatel kujunenud Kihnu saar. Kui SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja Mare Mätase arvates on itaallaste kommertsjaht arulage, siis kohaliku jahiseltsi pealik Evald Lilles leiab, et suleliste massilisest tapmisest on asi kaugel.