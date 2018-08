Üleriigiline koolirahu kuulutatakse välja Pärnus

Liikumise eesmärk on saavutada turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja õppeasutusega seotud huvigruppidele.

Tseremoonia järel esinevad Rüütli platsil kontserdil Pärnu bändid Steps To Synapse ja Echolove. Steps To Synapse on Pärnu soul funk’i vaieldamatu lipulaev ja Echolove siinse rokkmuusika värske tormituul.