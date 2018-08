Sindi valmistub rokifestivaliks

“Rokifestivali ettevalmistused on täies hoos,” kinnitas Tori valla kultuurinõunik Mart Tõnismäe. Tema sõnutsi on väsinud ja renoveerimist ootav Sindi laululava taas ellu ärganud. Selle tarvis on suure panuse andnud Sindi linna aktiivsed noored, kes aitasid lava värvkatet värskendada ja festivali teemaga sobitada ja lõid käed külge koristustöödelgi.

“Gunnar Graps on öelnud, et Sindi on väga vanade rokitraditsioonidega linn, ja tal oli õigus, algusaastatest alates on festival läbi aja toimunud, ehkki tõusude ja mõõnadega,” rääkis Tõnismäe. Esimesel, 1969. aasta peol esinesid teiste hulgas ansamblid Vibro, Syrius ja tänavu 50. aasta­päeva tähistanud kultusbänd Fix.