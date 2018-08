Sadu pärnumaalasi ähvardab soodustustest ilmajäämine

Järgmisest aastast kustutatakse rahvastikuregistris aadress neil inimestel, kes pärast kolimist pole enda uuest elukohast teada andnud ja kelle aadress on registrisse kantud omavalitsuse täpsusega.

Inimesi, kelle aadress jäi pärast eluruumi omaniku palvet isik välja kirjutada omavalitsuse täpsusega, on laienenud Pärnu linnas 830. Neist kõik ei pruugi enam Pärnus elada, kuid need, kes Pärnusse jäid ja uude kohta ei ole sisse kirjutatud, kaotavad 1. jaanuarist elukohast sõltuvad soodustused. Pärnumaa ülejäänud omavalitsustes oli mõni kuu tagasi selliseid inimesi ligemale 500.

Linna täpsusega aadressidest ei muutu siiski kehtetuks kõik: kui elukohana on registreeritud Pärnu linn ilma konkreetse aadressita linnavalitsuse algatusel (näiteks seetõttu, et üürnikul pole omaniku nõusolekut või üürilepingut), jääb omavalitsuse täpsusega sissekirjutus edasi kehtima.

Näiteks on rahvastikuregistri järgi Pärnu elanikel võimalik odavamalt parkida ja bussipileteid osta, saada sünni- ja muid toetusi. Last ei pruugita kooli või lasteaeda võtta, kui tema elukohaandmed puuduvad. Sissekirjutuseta inimesed ei saa valida ega näiteks juhiluba pikendada.

Enda rahvastikuregistrijärgset elukohta on võimalik kontrollida riigiportaalis Eesti.ee.

“Kuigi siseministeerium saatis täpse elukohata inimestele meeldetuletuse ja linnaametnikud on asunud neid läbi helistama, ei pruugi riigil olla kõigi e-posti aadressi ega telefoninumbrit. Kes teab, et tal on sissekirjutus uuendamata, võib seda teha riigiportaalis või omavalitsuses kohapeal,” ütles linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.