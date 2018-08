Kohalik loodusemees tahab luua uue poliitilise jõu

“Esialgu vaatame, millised tuntud inimesed meie mõtetega kaasa tulevad, kuid ei saa välistada minugi kandideerimist,” kostis Kose. Peale tema on loodava liikumisega seotud näiteks Artur Talvik ja Anzori Barkalaja.

Peamiseks eesmärgiks peab Kose uue poliitilise jõu üles ehitamist. Ta leiab, et praegu on õige aeg käised üles käärida. “Eesti ühiskond on mõttelaadilt kinni jooksnud,” rääkis loodusemees.