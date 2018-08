Esmaspäeval Kadrioru roosiaias lausvihmas peetud kõnes sedastas president Kersti Kaljulaid: “Need, kes Eesti tulevikust hoolivad, ei saa öelda, et poliitika ei meeldi neile. Kui me ise ei tee, tehakse meie eest. Kui liiga vähe Eesti inimesi tahab teha Eesti poliitikat, siis on me riigi tulevik tõepoolest tõsiselt ohus.”