Maakonna jahimehed on küttinud 29 metssiga

Enim on jahimehed küttinud kulte (216 isendit) ja emiseid (215) isendit. Kui juunis kütiti riigis 175 metssiga, siis juulis on jahti peetud mõnevõrra tagasihoidlikumate tulemustega: kütitud on vaid 151 looma. Aktiivseim oli sel aastal küttimine märtsis, kui lasti 339 metssiga.