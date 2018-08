Muinastulede öö märgib suve lõppu, mil suured ettevõtmised seljataha jäänud ja lähedased taas kokku kutsutakse. Muistsel ajal koguneti tule ümber, et vestelda tähtsatel teemadel, elada üle pime aeg ja oodata paadimeeste naasmist. Korraldajad innustavad seda tegema tänapäevalgi. ““EV 100” suvine peonädal toob inimesed kokku toredatel sündmustel. Täna on mõnus sumedas suveöös pere- või sõpruskonnana mereäärse lõkke ümber koguneda, et juubelisuve eredamaid elamusi omavahel jagada,” leidis “EV 100” programmi juht Maarja-Liisa Soe.