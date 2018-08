Kadri Simson: Selline ajakirjanduse reaktsioon tuli tõepoolest üllatusena

Selle kõige taustal ei paistagi nii üllatav, et eelmisel aastal oli Simson valmis kõigest eelmainitust Pärnu linnapea koha nimel loobuma. Kuid ta on endiselt minister erinevalt nii mõnestki kolleegist, sest hämmastaval kombel pole möödunu tema sihte muutnud. Kas see on jäärapäisus või hoopis tipp-poliitikule vajalik tugevus?

Kindlalt võib väita, et kõige eelnenu on tinginud tema elu raskeimad valikud.​

Keskerakonna viimased aastad on olnud kahtlemata muutuste nägu. Kuid teie olete ju selle erakon­naga juba üle 20 aasta. ­Seega suurema osa karjäärist olete olnud nii-öelda vana Keskerakonna truu liige. Kui neid muutusi nii väga vaja oli, siis kuidas te selle kõigega nii kaua üldse samastuda saite?

Praegune Keskerakond pole see, mis ta oli kümme aastat tagasi, ja kümne aasta tagune erakond polnud see, mis ta oli 20 aastat tagasi. Erakonna siseelu ja põhimõtted võivadki muutuda üsna kiiresti.

2005. aastal oli meie programmis kirjas, et toetame Rail Balticut ja Euroopa Liitu. Olime siis valitsuseski. Kuid sealt edasi see pikk opositsiooniaeg mõjus meile raskelt. Oleksime samamoodi jätkanud, oleksime hääbunud mingisuguseks kibestunud opositsioonijõuks ja miski poleks meid valitsusse viinud. See muutus oli suisa ainuõige lahendus.

Kui te 2015. aasta lõpul Edgar Savisaare vastu erakonna esimeheks kandideerisite ja kaotasite, kas teil tekkis juba siis mingisugunegi lootus, et asjalood võivad tulevikus olla teisiti?

Ei! Siis tuli mustemast mustem periood. Mind üritati fraktsiooni esimehe kohalt maha võtta, kuigi ma polnud midagi valesti teinud ja, mis veel hullem, raskeks tehti elu neil, kes mind toetasid. See oli tõesti väga-väga raske aeg. Seal ei tundunud mitte miski võiduna. Oli vaid kaotus. Kui mõni meeskonnast oleks tollal öelnud, et mina enam ei suuda ja lähen ära, oleks kõik kokku kukkunud.