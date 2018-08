Äikesetorm tõi päästjatele tööd

Eile Pärnumaad tabanud äikesetorm tekitas maakonnas kahjustusi vähemalt kahele ehitisele. Kell 22.25 said päästjad väljakutse Kihnu valda Rootsikülla, kus välgutabamuse tagajärjel läks katki aken ja kahjustusi said hoone puitkonstruktsioonid. Päästjad reageerisid õnnetusele, kuid kustutustöid ei olnud vaja teha, sest tabamus tekitas vaid natuke suitsu ja tulekahju jäi tekkimata.

Kell 23.27 said päästjad aga väljakutse Tori valda Kuiaru külla, kus välgutabamuse oli saanud kõrvalhoone, mida käisid kustutamas nii Pärnu kui Vändra päästjad. Hoone hävis, kuid ära suudeti siiski hoida tule levik lähedal asuvale eluhoonele.

"Kui on teada, et ilmaennustus prognoosib lähenevat äikest, siis oleks mõistlik elektriseadmed vooluvõrgust eemaldada," ütles Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja Piret Seire. Sel moel on võimalik tormikahjusid ennetada.