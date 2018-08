Galerii: rokihuvilised kogunesid Sindi Rockil

“Gunnar Graps on öelnud, et Sindi on väga vanade rokitraditsioonidega linn, ja tal oli õigus, algusaastatest alates on festival läbi aja toimunud, ehkki tõusude ja mõõnadega,” avas üks korraldajatest, Tori valla kultuurinõunik Mart Tõnismäe ürituse olemust. “On kärinat ja mürinat, ballaade, instrumentaalpalu.”