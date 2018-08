Pärnu muuseumi näitus kandideerib disainiauhinnale

Näitusel “Made in Pärnumaa” on väljas kõik, mis ainulaadne, oluline, eriline ja pärit just siitmailt ja kaugest minevikust tänapäevani. Kogu infot ja materjali esitletakse pappkastides.

Audru, Häädemeeste, Kihnu, Sindi, Tori ja Pärnu muuseumi koostöös ja Aleksandra Ehte kureerimisel valminud näitus on projektimeeskonna sõnutsi ood Pärnumaale ja siinse piirkonna loole. Välja on otsitud ligemale 100 tähtsamat või eripärasemat eset, tegu, suurkuju, teenust, sündmust, teost ja ütlust, millel on siiani tähenduslik roll Eesti rahva seas ja ajaloos.

Näitus “100 aastat inimeste kaitsel” põhineb aga ajaloolase Toomas Anepaio materjalidel prokuratuuri ajaloost ja töödest läbi aastakümnete. See on rändnäitus, mõeldud sobima igasse linna ja ruumi ning kõnetama kõiki Eesti elanikke. Väljapaneku visuaalne vorm lähtub prokuratuuri vapikilbi elemendist, mis sümboliseerib inimestele pakutavat kaitset. Visuaalse külje eest hoolitses disainiagentuur Velvet. Veebruarist Eestis rännanud näitus on jõudnud Tallinna, Narva ja Paidesse ning jääb Pärnusse 7. oktoobrini.