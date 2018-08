Video: Jõulumäe rattamaratonil andsid tooni lätlased

Võidumees jäi sõiduga rahule. “Ühel tõusul tegime ühe teise lätlasega väikse vahe sisse ja suutsime seda lõpuni hoida,” rääkis Muižnieks, kes finišis edestas kaasmaalast kolme sekundiga. “Teadsin, et minu lõpp on tugevam, ja kasutasin selle ära.”

Parima eestlasena lõpetanud Austa pidi leppima neljanda kohaga. “Sõbrad aina naljatavad, et neljas ja neljas. Kui Sorokin minust finišis mööda läks, tuli endalgi naer peale, et jälle neljas,” tunnistas pronksimehega sama aja kirja saanud eestlane. “Aga jäin sõiduga rahule, eriti koha poolest, sest mul oli väga-väga raske. Esimeses pooles oli selline tunne, et jään maha, aga kannatasin ära.”