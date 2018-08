“Arvestades, et Anette paranes raskest jalavigastusest, mis ta sai suvisel treeninguperioodil, oli ta väga tubli. Kamilla aga kaotas viimase kümne sekundi jooksul ühe punktiga Jelizaveta Bolotenkole, kuna too kasutas taktikaliselt ära oma pikka kasvu,” rääkis Pärnu taekwondo klubi peatreener Robert Trofimov. Mõlemad võistlejad jäid oma kategoorias jagama 4.–8. kohta.

Eesti (punases kiivris) vs Ukraina (​5.34.57); Eesti(punases kiivris) vs Kreeka (6.47.17), Eesti (punases kiivris) vs Venemaa (7.15.00).