Pärnus valmis digitaalne vineeritehas

Ehituslikult on tehas valmis, kuid tootmises saavutab täisvõimsuse tuleva aasta lõpuks. Osa liinegi on veel paigaldamata ja lisandub keerukamaid tooteid. „Oleme teinud vineeri nii betoonivalu- kui transporditööstusele,“ märkis Tali. Tulevast aastast lisandub vineeritüüp, mis leiab kasutust vedelgaasitankerite ehitamisel. „Neile me ei ole veel müünud ja see on võib-olla üks kõige keerulisemaid tooteid vineeritööstusele,“ avaldas Tali, kinnitades, et seda tüüpi vineeri kvaliteedinõuded on ülikõrged.

Praegu annab Pärnu tehases tööd 75 inimesele, kellest kümme on ametis kontoris ja ülejäänud rakkes tootmises. Septembris lisandub kümme inimest. Kuigi siiani on töötajad leitud Pärnumaalt, tunnistas Tali, et tööjõudu värvata on üha keerulisem. „Inimeste leidmine on üks riskifaktoreid ja see on realiseerunud,“ möönis ta. Ometi tuleb töötajad kusagilt palgata ja variante on, näiteks kiigata mujale maakondadesse ja Ukrainasse võõrtöötajate järele. „Ei oska praegu öelda, mis see meie tee on,“ lausus tehasejuht.

Pärnu tehase fuajees seisab puutetundlik ekraan hooneskeemiga. Ekraanil mõnele tootmisliini ikoonile vajutades saab tehasejuht Tali seletust mööda infot, kui palju toodangut tuli eile, kui palju täna ja kas tootmine kulgeb plaani järgi. “Kui tahad teada, kus on tootmises kitsaskohad, ei pea kusagilt arvutist andmeid otima. Näed kohe ära,” kiitis ta.

Metsä Woodi tegevdirektor Esa Kaikkonen nimetab Pärnu tootmist esimeseks digitaalseks vineeritehaseks maailmas. Ta seletas, et reaalajas on võimalik jälgida kogu tootmisahelat alates sellest, kui puit metsast välja tuuakse. Sellest toodetud spoonilehed Soomest Äänekoski tehasest Pärnu transporditakse ja siin tootmisse lähevad.

Kaikkoneni väitel on see väga uudne lahendus, et jälgida efektiivsust ja välja selgitada, kus on tootmises pudelikael tekkinud. Niisugust süsteemi pole varem rakendatud MetsäWoodi ülejäänud tehastes ja Kaikkonen ei tea, et konkurendidki midagi sellist kasutaks.