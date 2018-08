Mehed otsivad Pärnumaal keskeakriisile leevendust

Kell on kaheksa, kui leiame end fotograafiga Lihula tankla parklast. Õhk on varahommikuselt jahe, ent päike paitab mõnusalt põske. Bensiinijaama ees seisab traktor ja taamal paistavad viljapõllud, mis masinaga töömeest ootavad. Sinitaevas silman üksikut toonekurge, kes graatsiliselt Haapsalu poole lendab. Parkla on vaikne. Siin-seal siblivad varahommikused ärkajad, teel tööle või pesamunadega lasteaeda. Näppu on haaratud kohv, mis peopesi soojendab, hambus võileib või šokolaaditahvel.