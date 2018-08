2015. aasta jaanilaupäeval avastasid sadamatöötajad, et AS Pärnu Laevatehase kai ääres on hakanud vajuma külili äsja remondist tulnud, Rootsist pärit parvlaev Harley Davidson I. Sellest ajast on laevatehase pea kohal rippunud laevaomaniku ligemale 850 000eurone nõue, mis aga kolmeaastase vaidluse järel pea kümme korda väiksemaks kaubeldi.