Mind hämmastas nooruki jultumus. Ta ei püüdnud varjata, et suitsetab. Saaksin aru, kui ­sellises vanused poisid ­salaja nurga taga ­naeru kihistades ­proovivad, kuid too laps tõmbas suitsu, justkui oleks see kõige loomulikum tegevus maailmas.