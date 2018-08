Linnagalerii esitleb klaasikunsti ja miniatuurjoonistusi

“Me sobime kokku” on kolme klaasidisaineri – Aleksandra Pavlenkova, Kristiina Oppi ja Andra Jõgise – tarbenõuseeria, mis koondab endas joogiklaase, kanne, vaase ja kausse. Sari lähtub koostööst ja kokku sobimise-sobitamise põhimõttest. Iga klaasobjekt on kujundatud eraldi, säilitades isikupära ja originaalsuse, ent valminuna sobituvad need üksteisega, moodustades ühtse terviku.