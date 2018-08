Raamatuarvustus: Natsidest vanavanemate elutee

Kui suudate lugeda raamatut nii, et viskate kogu selle natsivärgi kõr­vale, on “Nad olid natsid” puhul tegemist üsna huvitava elulooraamatuga. Käsitlemist leiab mitmeharulise baltisaksa suguvõsa lugu läinud sajandi esimesel poolel. Peale pereasjade leiab õige ohtralt kirjel­dusi tollasest eluolust, mis aitab mõista nende inimeste otsuseid ja tegusid. Juttu on Eestistki ja Lätist, kus elas Baeride sugulasi, ent põhiliin on seotud Saksamaa ja sealsete poliitiliste muutustega.