Tallinna maantee ja Silla tänava nurgal asuv kiosk on selle kandi elanikele teinud palju meelehärmi. Nimelt sellepärast, et kioskist müüakse peale tubakatoodete ja muu nippe-­näppe igale soovijale piiramatul hulgal ka veini ja õlut. ­Nähtavasti on siin välja kujunenud kioski alaline “klientuur”, kes õhtuti peale töö lõppu ja sageli isegi päeval ei pea alkohoolsete jookide tarvitamisega piiri.