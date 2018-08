Liitumine väidetavalt ei vähenda Pärnus riigitöökohti

Nüüd on aga kooskõlastusringil seadusemuudatus, et keskkonnainspektsioon tuleva aasta 1. jaanuarist liita Tallinnas paikneva keskkonnaametiga. Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Berit-Helena Lamp sõnas, et kõik eelmised kokkulepped töökohtade pealinnast väljaviimise kohta jäävad kehtima ja ühendamine ei mõjuta neid. "Töökohtade Tallinnast väljaviimise teema on üks valitsuse prioriteete ja meil tuleb asutusi ühendades sellega arvestada," märkis ta.