Sorgu nagu meretee tuhkatriinu ootab ametnike võlukepikest

Aga uue haldusjaotuse järgi Pärnu linna Sorgu saar on nagu tuhkatriinu, mis ootab aastaid ametnike võlukepikest. Kuigi keskkonnaamet väidab, et seal saab kogeda tõelist meresaarele omast ökosüsteemi, on jäänud tegijaks VTA, mis haldab 0,62 hektari suurust ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ­valitsusalasse jäävat Sorgu tule­torni kinnistut.