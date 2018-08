Ümber maailma purjetanud rändurid jõudsid pärast kolme aastat koju       

“Reisi algul otsustasime abikaasaga, kelle hüüdnimi pere ja sõprade ringis on Ruu, et läheme just täpselt nii kaugele, kuni lusti jätkub,” selgitas merekaru Üllar. “Erinevalt senistest reisidest ei olnud me tagasipöördumiseks seotud mingi kindla kuupäevaga. Nii kujuneski välja, et kui tuli soov lõpuks koju tagasi jõuda, tähendas see ümber maailma purjetamist. Tuuled lihtsalt puhuvad nii. Me ei ole kunagi tähelepanu otsinud ja sponsorite abi kasutanud, seetõttu ei reklaaminud oma tegemisi laiale avalikkusele. Kui kellegagi on asi jutuks tulnud, siis pole me midagi varjanud.”