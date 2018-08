Galerii: Aknakoja tehas õnnistati täna pidulikult

Ehituslikult on Loode-Pärnus Pärlimõisa teel asuva Aknakoja uus tehas valmis, isegi nipet-näpet asju pole tegemata. Haljastus on korrastatud, puud istutatud. Viimase detailina püstitati eile maja ümber aed. “Muidugi arendame edasi, aga see protsess on 100 protsenti lõpetatud,” sõnas aknaid ja uksi tootva firma juhataja Rainer Aru.

Aru kõneles, et valminud majas on inimesed juba kenasti sisse elanud ja nüüdsed head töötingimused tunduvad juba mõneti tavapärased. Ümberkolimine ei põhjustanud tootmises tagasilööki, kuid kevadel tehti tellimusi loodetust vähem. Ent jaanipäevast alates töötab tehas täisvõimsusel ja nii suures mahus tööd jagub oktoobrini. “Tehas on välja müüdud. Sellevõrra möödub teine poolaasta raske töö tähe all. Loodame, et saavutame väga hea tulemuse aasta lõpuks jälle,” avaldas ta.

Aru möönis, et eelmisel rendipinnal Pärnus Ehitajate tee ääres poleks nad suutnud sedavõrd palju tellimusi täita. Ta sõnas, et vahe tellimuste hulgas ei ole küll väga suur, aga vanas kohas töötati kitsikuses võimete piiril. Kitsad olud valitsesid nii tsehhis kui hoovis – need ei olnud lõpuks enam normaalsed töötingimused. Pidime materjali ümber tõstma, et midagi kätte saada,” lausus ta, lisades, et tootmine muutus põrgulikult raskeks, kui tööd oli palju.