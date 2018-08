Halb uudis teede tervisele

Praeguse valitsuse tegevus võtab ikka ja jälle kukalt kratsima. Seekord teedemajanduse asjus. Nimelt on ministrid otsustanud planeerida järgmisse teehoiukava suuri summasid tee-ehituseks. Arusaadav, sest kes ei sooviks rehvide sahinal tuhiseda esmaklassilist maanteed pidi. Ent mõneski palju miljoneid eurosid maksma läinud maanteesõlmes on liiklus nii hõre, et juhuslik möödasõitja hakkab tunnetama ümbritseva sürrealismi.