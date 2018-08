Ohtlik loom see iseloom

Muie on tema kaaslane olnud pikemat aega. Muie peaks igati mõista andma, et ta saab kõigest aru ega ole vaja tema ees teeselda. Sülitamine üle õla või lausa mõnele objektile on Aigi viimase aja harjumus. See tuleb siis, kui ta tunneb, et muigamisest jääb väheks.