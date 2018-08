Neli viimast päeva olid sellised, et põllule masinat ligi ei lasknud. Vesi lainetab kartulivagude vahel, karjamaal, viljapõllul. Põllumees vaatab taeva poole ja ootab sealt head ilma. Ta on alles poolel teel. Numbrid näitavad, et viljast on koristatud vaevalt veerand ning söödast, mis varutud, ei piisa ­kaugeltki. Heina saime vähe, hästi kõlbaks lehmadele ­põhkki, kuid suur osa sellest ujub praegu vihma sees.