Pärnaka koduaias kasvavad pirakad hiidmunad

Mehe jutu järgi pole varem nende aias selliseid pirakaid seeni kasvanud. “Ma ei teadnudki, et meil Eestis üldse nii suuri seeni leidub,” märkis Olde.

Kuidas seeneeosed aeda sattusid, ei osanud Olde öelda. “Ehk on linnud toimetanud või on eosed sõnnikuga kaasa tulnud,” oletas ta.

Ühe koduaia lillepeenras kasvavatest hiidseentest on pererahvas ära söönud ja ellu jäänud. “Praadisime ühe noorema murumuna ja maitses nagu seen ikka,” lausus ta.

Hiidmuna on murumunaliste sugukonda hiidmuna perekonda kuuluv seeneliik. Ühes viljakehas võib olla miljardeid eoseid. Eesti suurim murumuna on leitud Saka kandist ja see kaalus 16 kilogrammi.