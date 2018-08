Sotstöötajad võivad pääseda sohvriametist

Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhataja Andrus Kärpuki ­sõnutsi ei muutu teenuse korralduses midagi enne järgmist aastat ja süsteemi kirjeldada on praegu veel vara: ­seda alles hakatakse looma. “Asjadest on natuke ette rutatud, kõik on alles algstaadiumis,” märkis ta.