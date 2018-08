Kui noortekamba ohvriks langeb politsei: teismelised rüüstasid konfiskeeritud sõidukite parklat

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson tõdes, et parkla on varustatud turvakaameratega, mis hiljem aitasidki pätid tabada. “Autodesse ei ole seal varem sisse murtud.” Pärast juhtumit parandanud Riigi Kinnisvara AS parkla turvameetmeid märkimisväärselt.