Eestlased ei mõista puhkuse ajal töölt eemale hoida

Kõige tihedamini hoiavad end tööl toimuvaga kursis müügisektoris tegutsevad inimesed ja juhid, kellest koguni 80 protsenti leidsid, et on seotud tööasjadega puhkuselgi. Kõige vähem töötavad puhkuse ajal transpordi- ja ehitussektori töötajad.

“Küsitlus näitas, kuivõrd läbipõimunud on tänapäeval töö ja vaba aeg: kõigest viiendik juhte suudab puhates tööd mitte teha,” ütles Eesti suurima tööportaali CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.Auväärt lisas, et infoajastul ­tuleb puhkusel viibides näha suurt vaeva, et põgeneda tööga seotud uudiste eest, kuna töö on meist alati vaid mõne kliki kaugusel. “Samal ajal on töötajate soov end tööga aeg-ajalt kursis hoida mõistetav: teadmatus, mis tööl toimub, tekitaks paljudele puhkusel olles arvatavasti suurt stressi,” arutles Auväärt.