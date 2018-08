Maakoolides võtab aabitsa vastu 303 last

Suurimad esimesed klassid on Kilingi-Nõmme gümnaasiumis, kus aabitsa saab 32 last, Sindi gümnaasiumis on neid kahe võrra vähem ja Vändra gümnaasiumi tuleb 28 kooliuusikut. Paralleelklassid töötavad Kilingi-Nõmme, Sindi ja Vändra gümnaasiumis ning Sauga põhikoolis.