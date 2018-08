Pärnumaa jahimehed on alanud hooajal lasknud ühe karu

Eestis kokku on 1. augustist 31. oktoobrini kestval jahihooajal lubatud lasta 61 karu, kellest augusti lõpu seisuga on kütitud 45.

Lääne-Virumaa jahimehed on küttinud kümme karu ja tohivad lasta veel ühe. Ida-Virumaa jahimehed on aga lasknud tänavusest limiidist poole ehk seitse karu ning niisama palju saavad nad veel lasta.

Maakondlike küttimiskvootide määramise aluseks on võetud kahjustuste esinemise sagedus ja kahju tekitanud isendite arv kahjustuspiirkonnas. Maakonna limiit omakorda on jagatud jahipiirkondade vahel ja rohkem on suunatud küttimist neisse piirkondadesse, kus kahjustusi on viimasel paaril aastal kõige enam esinenud.

Karu küttimismahu määramisel on arvestatud, et tegemist on kaitsealuse liigiga Euroopas ja Eesti on saanud tema küttimiseks erisuse. Küttimine on lubatud ainult kiskjakahjustuste ennetamiseks ja vältimiseks.