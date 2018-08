Kristin Tattar tegi Eesti kettagolfi ajalugu

Eesti kettagolfarid on EMil muude riikidega heidelnud kolmel korral, kuid enne augustikuist mõõduvõttu Horvaatias polnud maarjamaalastel esikolmikusse asja olnud. Tänavu lõpetati medalipõud.

Need mõtted tegi esimesena teoks just koondise kapten, kes läbis neli võistlusringi 253 viskega, mis andis lõpptulemuseks viis üle par'i ja pronksmedali. Tattarit edestasid vaid kaks tugevat soomlannat – Henna Blomroos (–8 alla par'i) ja Eveliina Salonen (–5).

“Eveliina ja Henna mängisid kogu turniiri väga hästi. Tegelikult on nad olnud terve hooaja vältel ülimalt heas hoos ja tihti on raske nendega sammu pidada. Sel hooajal olen Hennat paaril korral edestanud ja Eveliinaga viiki mänginud,” rääkis pärnakas. “Nad on kahtlemata tugevad konkurendid ja väärisid kahte esimest kohta igati.”