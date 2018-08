Äraspidised mõtted esimese klassi pildi ees

Üldhariduskoolide hoolekogud ei jaga, et keelates kooliuusikute ja koolilõpetajate nimekirjade avaldamise kohalikus lehes, võtavad nad lastelt võimaluse silmata oma elu tähtsündmusi trükituna ja ajalukku jäädvustatuna.

Meie kohalikul päevalehel on aastatepikkune tava trükkida teadmistepäeval kooliuusikute ja nende klassijuhataja, esimese õpetaja nimi. Seda teeme hommegi, kuid Pärnumaa kõik sädevil aabitsaomanikud pole mustvalgel avalikkuse ees. Seda sellepärast, et peamiselt linna üldhariduskoolide hoolekogud on otustanud: ei avalda esimesse klassi minejaid ega kooli lõpetajaid.